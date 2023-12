AEW UK Long Lease Reit Aktie: Der Knaller!

Die Alternative Income Reit PLC wird derzeit anhand des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" bewertet. Der GD200 des Wertes liegt bei 64,75 GBP, während der Aktienkurs bei 68,8 GBP um +6,25 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Diese Abweichung entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 62,54 GBP, was einer Abweichung von +10,01 Prozent entspricht und die Aktie auch hier als "Gut"-Wert klassifiziert. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde festgestellt, dass die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweisen. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung. Die Rate der Stimmungsänderung für Alternative Income Reit PLC war in letzter Zeit kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt die Note "Neutral" hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Alternative Income Reit PLC liegt der RSI7 bei 4,76 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der weniger stark schwankt, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Alternative Income Reit PLC-Wertpapier ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Zusätzlich zu den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Kommentare und Befunde zu Alternative Income Reit PLC in den sozialen Plattformen waren neutral, was zu einer Einstufung als "Neutral" in dieser Betrachtung führt. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen, was die Aktie auch hier als "Neutral" einstuft. Insgesamt ist daher der Befund, dass Alternative Income Reit PLC hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.