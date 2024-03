AEW UK Long Lease Reit Aktie: Ist das noch wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Für die Alternative Income Reit PLC-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 27, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Eine ähnliche Aussage können wir auch anhand des RSI der letzten 25 Handelstage treffen, der bei 50,49 liegt. Dies bedeutet, dass die Alternative Income Reit PLC-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält sie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Alternative Income Reit PLC-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 64,71 GBP. Der letzte Schlusskurs von 67,7 GBP weicht somit um +4,62 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Ähnlich verhält es sich mit dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, bei dem der letzte Schlusskurs (67,9 GBP) nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Auch hier erhält die Alternative Income Reit PLC-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Die Einschätzung der Anleger-Stimmung auf sozialen Medien zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung in den vergangenen zwei Wochen. Die überwiegend neutralen Themen, die in den Kommentaren und Wortmeldungen der Anleger zu finden waren, führen zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Die Internet-Kommunikation und das Sentiment zu Alternative Income Reit PLC haben in den letzten Wochen kaum Veränderungen gezeigt, weshalb die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit auf allen Ebenen mit einem "Neutral"-Rating versehen.