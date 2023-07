AEWIN Netzwerk-Appliance SCB-1741 betrieben von Intel Core-Prozessoren der 13. und 12. Generation

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Taipeh (ots/PRNewswire) -Die SCB-1741 mit Intel® Core-Prozessoren der 13. und 12. Generation ist die neueste 1U-Netzwerk-Appliance von AEWIN. Dank des fortschrittlichen Intel 7-Prozesses bietet die erweiterte Anzahl an CPU Cores und Threads (bis zu 24 Cores/32 Threads) der Raptor Lake-S CPU eine bemerkenswerte Leistung, um eine riesige Datenmenge in kürzerer Zeit mit besserem Energiemanagement zu verarbeiten.Ausgestattet mit 10x On-Board-1 Gbps LAN-Anschlüssen (optional 2 x SFP Ports) mit 3 Paar Gen3 Bypass ist der SCB-1741 ideal für eine Vielzahl von Netzwerkanwendungen. Darüber hinaus gibt es zwei Network Expansion Module-Steckplätze, die eine große Auswahl von AEWIN NICs von 1GbE bis 40GbE mit optionaler Bypass-Funktion für eine flexible Konfigurationserstellung installieren können. Um die Netzwerksicherheit zu gewährleisten, ist das System mit einem TPM ausgestattet, um den Startvorgang zu schützen. Dadurch eignet es sich für verschiedene Netzwerklösungen wie Cybersecurity, NGFW/UTM, SD-WAN, uCPE usw.Zusätzlich zu den erwähnten großartigen Fähigkeiten und Funktionen verfügt das SCB-1741 über eine redundante 300W-PSU für herausragende Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit. Mit der Unterstützung von 4 DDR4-Steckplätzen kann das SCB-1741 problemlos mit bis zu 128GB für eine kostengünstige Lösung konfiguriert werden. Es kann auch für grundlegende Netzwerkspeicheranwendungen verwendet werden, da es mehrere Speichermedien enthält, darunter 2 x SATA 2,5" HDD/SDD-Schächte, 1 x mSATA-Buchse und 1 x M.2 M-Key-Slot.Wenn Sie mehr über diese vielseitige Plattform mit Raptor Lake-S/Alder Lake-S erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an den freundlichen Vertrieb von AEWIN!Weitere Informationen erhalten Sie auf: https://www.aewin.com/ oder kontaktieren Sie uns. (https://www.aewin.com/contact_us/)Medienkontakt:AEWIN Tech, sales@aewin.com, 886-2-2697-6866Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2146459/AEWIN_network_appliance_SCB_1741_powered_13th_12th_Gen_Intel_Core.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/aewin-netzwerk-appliance-scb-1741-betrieben-von-intel-core-prozessoren-der-13-und-12-generation-301869774.htmlPressekontakt:Ming Tsai; ming_tsai@aewin.comOriginal-Content von: AEWIN Tech., übermittelt durch news aktuell