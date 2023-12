AEVIS VICTORIA SA Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Aevis Victoria: Ein neutraler Blick auf die Aktie

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung rund um die Aktie von Aevis Victoria lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu. Aktuell zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine Einschätzung als "Neutral"-Wert hin. Insgesamt ergibt sich somit für Aevis Victoria die Gesamteinstufung: "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aevis Victoria-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 18,37 CHF liegt. Der letzte Schlusskurs (16,65 CHF) weicht somit um -9,36 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht einer "Schlecht"-Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 17,83 CHF eine Abweichung von -6,62 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen neutral über Aevis Victoria diskutiert haben. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte Aevis Victoria im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,94 Prozent, was 17,68 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" liegt Aevis Victoria mit 31,48 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.