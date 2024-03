AEVIS VICTORIA SA Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Aevis Victoria hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 14,94 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Gesundheitsdienstleister"-Branche eine Outperformance von +27,17 Prozent darstellt. Auch im Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Aevis Victoria mit -8,75 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von -8,75 Prozent. Diese starke Performance führt zu einem insgesamt positiven "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -9,65 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich ebenfalls neutral, da die Diskussionen in den sozialen Medien weder besonders positiv noch negativ waren und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Aevis Victoria beschäftigte.

Auch der Relative Strength-Index (RSI) führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Sowohl der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen (41,67) als auch der RSI für einen Zeitraum von 25 Tagen (55) zeigen ein neutrales Niveau.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Aevis Victoria, sowohl in Bezug auf die Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen als auch in der technischen Analyse und im Anleger-Sentiment.