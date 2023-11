AEVIS VICTORIA SA Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die technische Analyse der Aevis Victoria-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 18,41 CHF liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 17,5 CHF, was einer Abweichung von -4,94 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 18,21 CHF liegt mit einer Abweichung von -3,9 Prozent nahe am letzten Schlusskurs, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die Anleger-Stimmung zu Aevis Victoria wurde von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" erzielte Aevis Victoria eine Rendite von 14,94 Prozent, was mehr als 33 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Gesundheitsdienstleister" verzeichnete eine mittlere Rendite von -15,63 Prozent, wobei Aevis Victoria mit 30,58 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung zu Aktien verstärken oder sogar verändern. Im Falle von Aevis Victoria wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen im Internet gemessen, weshalb eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich vergeben wird. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Neutral" lautet.