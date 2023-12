AES Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "AES":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse zur Bewertung verwendet, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Basierend auf dem RSI für Aes auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt sich, dass das Wertpapier überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 8,37 Punkten und der RSI25 bei 25,04. Insgesamt erhält das Aes-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment zu Aes war in den letzten zwei Wochen besonders positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigten sich überwiegend positive Themen, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Automatische Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen. Somit erhält Aes auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass Aes mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,91 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt bewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 125,03, was zu einer Unterbewertung von 94 Prozent führt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität. Jedoch zeigt die Rate der Stimmungsänderung für Aes eine positive Veränderung, was zu einem "Gut"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt. Insgesamt erhält die Aktie von Aes somit die Note "Gut".