AES Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Aes-Aktie verzeichnet eine negative Performance in den letzten Handelstagen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aes-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 18,31 USD, während der letzte Schlusskurs bei 16,78 USD liegt, was einer Abweichung von -8,36 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (17,9 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Analysten haben eine positive Einschätzung für die Aes-Aktie abgegeben. Von den in den letzten 12 Monaten abgegebenen Empfehlungen sind 3 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 29,33 USD, was einem Potenzial von 74,81 Prozent entspricht, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Investoren, die in die Aes-Aktie investieren, können eine Dividendenrendite von 3,86 % erzielen, was zwar niedriger als der Branchendurchschnitt von Unabhängigen Stromerzeugern & Energiehändlern ist, aber dennoch als neutral bewertet wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" verzeichnet die Aes-Aktie eine Rendite von -34,04 Prozent, was 32 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.