AES Aktie: Das liegt auf Eis

Weitere Suchergebnisse zu "AES":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Aes liegt bei 54,64 und deutet darauf hin, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der erweiterte RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 52, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung in der Kategorie "Neutral".

Im Vergleich zur "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche hat die Aktie von Aes in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -35,34 Prozent erzielt, da sie um -36,11 Prozent gefallen ist, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um -0,77 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor liegt die Rendite von Aes mit -35,34 Prozent unter dem Durchschnittswert von -0,77 Prozent. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Aes als unterbewertet, da das KGV mit 11,49 insgesamt 91 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 125,79 im Segment "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler". Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Die Diskussionen im Internet zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf Aes, und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also ein neutraler RSI, eine schlechte Performance im Branchen- und Sektorvergleich, eine gute fundamentale Bewertung und eine schlechte Stimmung im langfristigen Bild für die Aktie von Aes.