AES Aktie: Was jetzt zu tun ist!

In den letzten zwei Wochen wurde die Aes-Aktie in den sozialen Medien überwiegend negativ bewertet, wie unsere Redaktion festgestellt hat. Die Anleger-Stimmung wurde als "schlecht" eingestuft, da überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Bei der Auswertung der Kommentare wurden auch 2 positive Signale und keine negativen Signale gefunden, was zu einer "gut"-Empfehlung führte. Insgesamt ergab die Messung der Anleger-Stimmung eine "neutral"-Einstufung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Bewertungen für die Aes-Aktie abgegeben, von denen alle positiv waren. Das durchschnittliche Kursziel lag bei 28 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 70,21 Prozent bedeutet. Daraus ergibt sich eine "gut"-Empfehlung für die Aes-Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhielt daher eine "neutral"-Bewertung, da die Intensität der Diskussionen um die Aktie als normal angesehen wurde.

Fundamental betrachtet wird die Aes-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 11,51 liegt, während das Branchen-KGV bei 125,79 liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "gut"-Empfehlung.