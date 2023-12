AES Aktie: Wann tut sich was?

Weitere Suchergebnisse zu "AES":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Aes ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen hervorgeht. In diesem Zeitraum standen jedoch überwiegend negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer neutralen Einschätzung des Unternehmens führt. Eine Analyse der Meinungen und Äußerungen in den sozialen Medien ergab ein gutes Handelssignal.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" verzeichnete Aes eine Rendite von -30,43 Prozent, was mehr als 35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" erzielte in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 4,73 Prozent, wobei Aes mit 35,16 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein schlechtes Rating in dieser Kategorie.

Aus fundamentaler Sicht weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aes eine Unterbewertung auf, da das aktuelle KGV bei 8 liegt, während vergleichbare Unternehmen in der Branche im Durchschnitt ein KGV von 124 aufweisen. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine gute Einschätzung.

Die Analysteneinschätzung für Aes zeigt insgesamt ein positives Bild, da von den Analysten in den letzten 12 Monaten 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Aes liegt bei 29,33 USD, was einer potenziellen Entwicklung des Aktienkurses um 52,14 Prozent entspricht, basierend auf dem zuletzt notierten Kurs von 19,28 USD. Auch in dieser Kategorie erhält Aes eine positive Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung der Anleger-Stimmung, des Branchenvergleichs Aktienkurs, der fundamentalen Kennzahlen und der Analysteneinschätzung für Aes.