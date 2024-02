AES Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die Aktie des Unternehmens Aes wird von Analysten auf langfristiger Basis positiv bewertet. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie die Einschätzungen "Gut" von 3 Analysten, "Neutral" von 0 Analysten und "Schlecht" von 0 Analysten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Aes vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 29,33 USD, was einer Erwartung von 74,92 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 16,77 USD.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen neutrale Diskussionen über Aes, ohne wesentliche Richtungsausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen diskutiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments für Aes führt.

Die Dividendenrendite von Aes beträgt 3,86 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Aktie von Aes im vergangenen Jahr eine Rendite von -34,04 Prozent erzielt, was 31,61 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" beträgt -2,43 Prozent, und Aes liegt aktuell 31,61 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.