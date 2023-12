AES Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Aes eingestellt waren. Es gab insgesamt 11 positive und zwei negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Aes daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigt. Die Häufung der Kaufsignale führt ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Aes von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Aes-Aktie abgegeben, wovon alle 3 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Aes vor. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den durchgeführten Ratings ergab, beträgt 29,33 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 54,22 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 19,02 USD. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Im Bereich der Dividende schneidet Aes im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" schlechter ab, da die Dividendenrendite mit 5,08 % 1,19 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,27 %.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Aes in den letzten 12 Monaten eine Performance von -30,43 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 53,93 Prozent gestiegen sind, was eine Underperformance von -84,36 Prozent im Branchenvergleich für Aes bedeutet. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Rendite von Aes um 84,36 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.