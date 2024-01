AES Aktie: Eine neue Chance!

Die Aes-Aktie weist eine Dividendenrendite von 5,08 Prozent auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 4,51 Prozent liegt. Somit wird die Aktie als neutral eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Aes-Aktie eine Rendite von -30,43 Prozent erzielt, was mehr als 81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Aes in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Aes bei 8,45, was unter dem Branchendurchschnitt von 93 Prozent liegt. Somit wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.