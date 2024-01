AES Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Weitere Suchergebnisse zu "AES":

Die Aes-Aktie wird von Analysten aktuell mit "Gut" bewertet. Diese Einschätzung basiert auf 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 29,33 USD hat die Aktie ein Aufwärtspotential von 56,03 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

In den letzten zwei Wochen wurden in sozialen Medien überwiegend negative Bewertungen von privaten Nutzern abgegeben. Allerdings gab es in den letzten Tagen auch überwiegend positive Kommentare. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Die Auswertung ergab auch 3 Gut- und 1 Schlecht-Signal, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Sentiment-Analyse zeigt, dass die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aes-Aktie mit einem Wert von 8,45 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 129,41. Dies führt dazu, dass der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.