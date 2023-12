AES Aktie: Bitte unbedingt beachten

Weitere Suchergebnisse zu "AES":

Die AES-Aktie hat in der technischen Analyse ein schlechtes Rating erhalten. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 21,25 USD, während der letzte Schlusskurs bei 14,68 USD lag. Das bedeutet eine Abweichung von -30,92 Prozent. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (15,88 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-7,56 Prozent). Damit erhält die AES-Aktie ein schlechtes Rating in der einfachen Charttechnik.

Auch bei der Dividendenrendite schneidet die AES-Aktie nicht gut ab. Derzeit liegt sie bei 5,08 Prozent, während der Branchendurchschnitt bei 6,71 Prozent liegt. Das bedeutet eine Differenz von 1,62 Prozentpunkten und wird als schlecht bezüglich der ausgeschütteten Dividende eingestuft.

Fundamental betrachtet erscheint die AES-Aktie dagegen unterbewertet. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat sie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,61, während das Branchen-KGV bei 123,74 liegt. Das bedeutet einen Abstand von 95 Prozent und wird daher auf fundamentaler Basis als gut eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien zeigt ein gemischtes Bild. In den letzten zwei Wochen wurde über die AES-Aktie überwiegend positiv diskutiert. An sechs Tagen standen positive Themen im Vordergrund, während an fünf Tagen negative Themen dominierten. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie eine gute Einschätzung. Allerdings haben tiefergehende Analysen ergeben, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale im Fokus standen. Insgesamt wird die AES-Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment jedoch als gut bewertet.