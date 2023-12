AESUnit Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien bezüglich Aes war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab 11 positive und nur zwei negative Tage, und an einem Tag war die Richtung unklar. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhielt Aes daher eine "Gut"-Einschätzung. Zudem haben Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in eine positive Richtung deutet. Die Anhäufung von Kaufsignalen führte zu einer weiteren "Gut"-Bewertung. Insgesamt wurde Aes von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft.

In fundamentalen Kriterien wird Aes als "günstig" angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 8,45 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der Abstand beträgt aktuell 93 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" von 125.

Der Relative Strength-Index zeigt für Aes eine "Neutral"-Empfehlung auf Basis des RSI7 für sieben Tage und eine "Gut"-Einstufung für den RSI25 für 25 Tage. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Aes-Aktie abgegeben, die allesamt als "Gut" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 29,33 USD, was ein Aufwärtspotential von 54,22 Prozent darstellt. Somit erhält Aes auch in diesem Punkt eine "Gut"-Empfehlung.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine positive Einschätzung für Aes basierend auf der Stimmung der Marktteilnehmer, fundamentalen Kriterien, dem Relative Strength-Index und den Analystenbewertungen.