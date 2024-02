AESUnit Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie von Aes basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Aes diskutiert, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gibt es jedoch vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was Aes insgesamt eine "Gut"-Bewertung im Anleger-Stimmungsbarometer einbringt.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Bei Aes ergab die Untersuchung über einen längeren Zeitraum eine unterdurchschnittliche Aktivität in Beitragsanzahl und Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Aes zeigt kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Aes bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Aes als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), das mit 7,49 insgesamt 94 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" (130,17). Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie somit die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von -8,26 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Abweichung von -6,16 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.