AESUnit Aktie: Was macht der Markt?

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders positiv über Aes diskutiert. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Aes beträgt 5,08 Prozent, was 1,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt, dass die Anzahl der Beiträge über Aes eine mittlere Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche hat Aes in den letzten 12 Monaten eine Performance von -34,72 Prozent erzielt, während vergleichbare Aktien im Durchschnitt um 50,57 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -85,3 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.