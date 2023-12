AESUnit Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine entscheidende Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Aes beträgt 8, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" (mit einem durchschnittlichen KGV von 12) zeigt, dass Aes derzeit unterbewertet ist. Die Redaktion schätzt die Aktie daher in dieser Kategorie als "Gut" ein.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Aes ist insgesamt positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen ergab jedoch, dass in letzter Zeit vor allem negative Themen in den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft. Zusätzlich wurden konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien analysiert, wobei ein positives Signal festgestellt wurde. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt Aes mit einer Rendite von -30,43 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 4,73 Prozent. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Aes beträgt 51,28 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 35,52, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Aes daher in Bezug auf den RSI mit "Neutral" bewertet.