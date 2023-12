AESUnit Aktie: Interessante Aussichten?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Aes liegt bei 7,91, was unter dem Branchendurchschnitt für "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" liegt. Dies entspricht einer Unterbewertung um 94 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt. Aufgrund dieses niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" bewertet und erhält daher eine positive fundamentale Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aes-Aktie liegt bei 14,29, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit positiv bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 30, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine positive Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Versorgungssektor hat die Aes-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -34,72 Prozent erzielt, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie insgesamt als "schlecht" bewertet.

Von den insgesamt 3 Analystenbewertungen der Aes-Aktie in den letzten zwölf Monaten sind alle 3 Bewertungen positiv. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 29,33 USD, was auf ein mögliches Wachstum um 61 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 18,22 USD hindeutet. Basierend auf diesen Bewertungen erhält die Aktie insgesamt eine positive Empfehlung von den Analysten.

Zusammenfassend erhält die Aes-Aktie auf der Grundlage der fundamentalen Kriterien und der Analystenbewertungen insgesamt eine positive Bewertung.