AEON Mall Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die technische Analyse der Aeon Mall-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Zustand befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 1769,94 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1750,5 JPY liegt, was einer Abweichung von -1,1 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 1728,37 JPY nahe dem letzten Schlusskurs (+1,28 Prozent Abweichung).

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Aeon Mall-Aktie zeigt für den RSI7 einen Wert von 37,29 und für den RSI25 einen Wert von 38,82, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In den sozialen Medien und den neuesten Nachrichten herrscht ebenfalls eine neutrale Stimmung gegenüber dem Unternehmen. Die Anlegerdiskussionen und die Diskussionsintensität zeigen keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger. Daher erhält die Aeon Mall-Aktie in Bezug auf das Sentiment und den Buzz ein "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aeon Mall-Aktie auf der Grundlage der technischen Analyse, des Relative Strength-Index, der Anlegerstimmung und des Sentiments ein "Neutral"-Rating erhält.