AEON Mall Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

In den letzten Wochen konnte bei Aeon Mall keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass es keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen gibt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine deutlichen Unterschiede, weshalb auch dieses Kriterium als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse der Aeon Mall-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs bei 1769,7 JPY lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 1764,5 JPY, was einer Abweichung von -0,29 Prozent entspricht. Daher wird auch aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen keine signifikanten Abweichungen auf, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die Auswertung der Kommentare und Beiträge in sozialen Medien zeigt, dass Aeon Mall in den letzten zwei Wochen von den privaten Nutzern neutral bewertet wurde. Die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren überwiegend neutral, was zu der Einschätzung einer "Neutral"-Stimmung der Anleger führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aeon Mall liegt bei 14,41, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 38, was auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hindeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Aeon Mall daher für diese Kategorie eine Einstufung als "Gut".