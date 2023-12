AEON Mall Aktie: Alles völlig egal!

Die Aeon Mall notiert derzeit bei 1721,5 JPY und liegt damit um -0,63 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Betrachtet man jedoch die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei -2,79 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Rahmen der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei einem überkauften Titel könnten kurzfristige Kursrückgänge auftreten, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne zu erwarten sind. Der RSI für Aeon Mall liegt auf 7-Tage-Basis bei 57,41 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI mit einem Wert von 57,56 eine neutrale Situation an. Somit erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich sagen, dass Aeon Mall über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Aeon Mall in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Aeon Mall in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.