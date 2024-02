AEON Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Weitere Suchergebnisse zu "Aeon":

Die Aeon-Aktie zeigt gemischte Signale in verschiedenen Bereichen. Die Dividendenrendite beträgt 1,1 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung. In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie mit einem Wert von 11,54 als "Gut" eingestuft. Auch der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten 25 Tage berücksichtigt, deutet ebenfalls auf eine "Gut"-Einschätzung hin.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Aeon-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 37,81 Prozent erzielt, was 15,04 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche liegt Aeon um 12,85 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Jedoch zeigt sich ein anderes Bild, wenn man das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Mit einem aktuellen KGV von 70 ist Aeon im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche überbewertet, die im Durchschnitt ein KGV von 30 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Insgesamt zeigt die Aeon-Aktie also gemischte Signale. Während sie in einigen Bereichen eine starke Leistung zeigt, deutet das hohe KGV darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet sein könnte. Anleger sollten daher alle diese Faktoren berücksichtigen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.