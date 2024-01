AEON Aktie: So kann es weitergehen!

Der Aktienkurs von Aeon hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 21,83 Prozent erzielt, was 1,5 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Verbrauchsgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt 21,94 Prozent, wobei Aeon aktuell 0,11 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Aeon spiegeln eine überwiegend positive Meinung wider. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Aeon führt zu einer Einstufung als "Gut", sowohl bei einem Zeitraum von 7 Tagen als auch bei 25 Tagen. Dies deutet auf eine neutrale Einschätzung hin.

Bei der Betrachtung der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, während die Rate der Stimmungsänderung negativ ist. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Aeon in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" und in Bezug auf die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet als "Schlecht" angemessen bewertet wird.