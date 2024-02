AEON Aktie: Eine neue Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Aeon":

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Aeon geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen häuften sich die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Basierend auf diesen Beobachtungen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Aeon bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Was die fundamentalen Daten betrifft, so beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 70,52, was 132 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die Aeon derzeit ein "Gut" ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 3069,79 JPY, was einer Abweichung von +16,88 Prozent vom aktuellen Kurs der Aktie (3588 JPY) entspricht. Dies führt zu der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 3347,14 JPY, was einer Abweichung von +7,2 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert eingestuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Hinsichtlich der Dividende weist Aeon eine Dividendenrendite von 1,1 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,83 Prozent liegt. Daher wird die Aktie als neutrales Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.