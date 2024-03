AEON Aktie: Am Scheideweg

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Aeon. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 67,19 Punkte, was darauf hindeutet, dass Aeon momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral". Beim 25-Tage-RSI ist Aeon ebenfalls weder überkauft noch überverkauft (Wert: 51,63), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt. Somit wird Aeon insgesamt als "Neutral" für diesen Aspekt unserer Analyse bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aeon-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3149,94 JPY. Der letzte Schlusskurs von 3565 JPY weicht um +13,18 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (3535,24 JPY) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,84 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Aeon-Aktie. Insgesamt erhält die Aeon-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite von Aeon beträgt derzeit 1,1 %, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln") von 1,8 %. Aufgrund der geringen Differenz von 0,69 Prozentpunkten wird dies als "Neutral" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 42,3 Prozent erzielt, was 18,74 Prozent über dem Durchschnitt (23,57 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt 27,65 Prozent, was bedeutet, dass Aeon aktuell 14,65 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

