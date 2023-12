AEON Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Weitere Suchergebnisse zu "Aeon":

Die Dividendenrendite von Aeon beträgt 1,18 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,91 Prozent liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Neutral". Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Aktieneinschätzung. Aeon zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite von Aeon mit 9,62 Prozent mehr als 10 Prozent darunter. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" erreichte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 21,33 Prozent, während Aeon nur 11,72 Prozent erreichte. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Aeon von 3168 JPY eine Entfernung von +8,58 Prozent vom GD200 (2917,56 JPY), was ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 3093,61 JPY auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Aeon-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.