AEM im Check!

In den letzten Wochen gab es bei Aem keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Die Anleger-Stimmung war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu der gleichen Einstufung führt. Der Relative Strength Index zeigt, dass die Aem-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Aem-Aktie aufgrund des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen mit "Neutral" bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer ähnlichen Einstufung aufgrund der Nähe zum letzten Schlusskurs.

Zusammenfassend erhält die Aem-Aktie daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Analyse der Stimmung, des Relative Strength Index und der technischen Analyse.