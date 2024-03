AEM Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Das Unternehmen Aem weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 12,89 als neutral eingestuft wird. Die Aktie befindet sich also weder in einer überbewerteten noch in einer unterbewerteten Position.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Aem aktuell bei 3,28 SGD. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 2,22 SGD, was einem Abstand von -32,32 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 2,61 SGD liegt die Aktie mit einer Differenz von -14,94 Prozent im schlechten Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aem liegt bei 64,29 und wird als neutral betrachtet, da er weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 68 und zeigt ebenfalls eine neutrale Situation an.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist Aem derzeit eine Rendite von 1,05 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 9,37 % als schlecht eingestuft wird.

Insgesamt erhält Aem daher gemäß der verschiedenen Analysen eine neutrale bis schlechte Bewertung.