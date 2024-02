AEM Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die technische Analyse zeigt, dass die Aem derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,39 SGD, während der Kurs der Aktie bei 2,74 SGD liegt, was einer Abweichung von -19,17 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 3,06 SGD führt zu einer Abweichung von -10,46 Prozent, was insgesamt zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In fundamentaler Hinsicht liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Aem bei 13,06, was über dem Branchendurchschnitt von 11,49 liegt. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Schlecht" bewertet, da sie aus heutiger Sicht überbewertet ist.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Aem. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen festgestellt wurden.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wird die Aem-Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 16,67 Punkten, was bedeutet, dass die Aem-Aktie als überverkauft eingestuft wird und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen führt zu einer Einstufung als "Neutral", da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält Aem daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.