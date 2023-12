AEM Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die technische Analyse der Aem-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,42 SGD liegt. Der aktuelle Schlusskurs (3,34 SGD) weicht um -2,34 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Schlusskurs von 3,41 SGD nahe am gleitenden Durchschnitt (-2,05 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Aem-Aktie also ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI der Aem-Aktie liegt aktuell bei 37,5 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Gleiches gilt für den RSI25, der bei 50 liegt. Auch hier erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass Aem in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet wurde, was zu einer neutralen Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden, daher erhält Aem auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält die Aem-Aktie aufgrund der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und des Sentiments insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.