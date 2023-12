AEI tut es schon wieder?

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Ascent Bridge diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Ascent Bridge derzeit bei 0,45 SGD. Dies führt dazu, dass die Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält, da der Aktienkurs selbst bei 0,27 SGD notiert, was einem Abstand von -40 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,39 SGD ergibt sich eine Differenz von -30,77 Prozent, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen lautet der Gesamtbefund daher "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Aktie der Ascent Bridge als Neutral-Titel ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 72,06 liegt und damit ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Ascent Bridge mit einer Rendite von -34,38 Prozent mehr als 23 Prozent darunter. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -11,82 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Ascent Bridge mit 22,56 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigen sowohl das Anleger-Sentiment als auch die technische Analyse und der Branchenvergleich eine negative Einschätzung der Aktie der Ascent Bridge.