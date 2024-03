AEI Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die Ascent Bridge-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,38 SGD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 0,24 SGD, was einem Unterschied von -36,84 Prozent entspricht, und daher wird sie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der Schlusskurs von 0,24 SGD liegt nahe dem 50-Tages-Durchschnitt von 0,23 SGD, was einer Abweichung von nur +4,35 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Ascent Bridge-Aktie ein "Neutral"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Ascent Bridge-Aktie eine Rendite von -64,14 Prozent erzielt, was 59 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite bei -4,96 Prozent, und auch hier schneidet die Ascent Bridge-Aktie mit 59,18 Prozent schlechter ab. Dadurch erhält sie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Ascent Bridge-Aktie liegt der RSI7 bei 66,67 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in diesem Abschnitt ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Ascent Bridge-Aktie mit einem Wert von 11,35 deutlich niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, die mit 23,56 bewertet werden. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.