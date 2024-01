AEI Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation zu setzen und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Ascent Bridge-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis bei 82,14, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Ascent Bridge festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Ascent Bridge-Aktie in den Materialien-Sektor in den letzten 12 Monaten um 61 Prozent unter dem Durchschnitt und um 61,34 Prozent unter der Rendite der "Metalle und Bergbau"-Branche. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Ascent Bridge wird ebenfalls als "Neutral" bewertet, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Ascent Bridge beschäftigt war.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral" für die Ascent Bridge-Aktie.