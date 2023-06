Frankfurt (ots) -Die Solar Solutions Group, offizieller Anbieter von AEG Solarmodulen, Wechselrichtern und Speicherlösungen unter Lizenz von AB Electrolux, wird auf Europas führender Solarmesse The Smarter E in München vom 14. bis 16. Juni die neuesten Entwicklungen ihres Konzepts "ein Zuhause, eine Marke" vorstellen. Die Innovationen umfassen die N-Typ- und Shingled-Zelltechnologie für eine höhere Modulleistung und einen höheren Wirkungsgrad, netzgekoppelte Hochstrom-Wechselrichter und das neueste Angebot an Hochvoltbatterien.Die Produkte von AEG bieten eine einzigartige ganzheitliche Photovoltaik-Lösung für Haus und Arbeitsplatz unter einer vertrauenswürdigen Marke, die bei Solarfachleuten und Endkunden gleichermaßen einen guten Ruf und Anerkennung genießt. Bis heute wurden weltweit über eine Million AEG Solarmodule verkauft, und im Jahr 2023 wurde AEG mit dem renommierten Top Brand PV Award 2023 für die Lieferung von Modulen in Zielmärkten (Niederlande, Schweiz) ausgezeichnet.Ein Highlight der Intersolar 2023 wird die Markteinführung der AEG N-Typ TopCon-Module sein, die eine maximale Leistung von bis zu 435 Wp erbringen, einen höheren Wirkungsgrad auch bei schlechten Lichtverhältnissen und eine geringere Degradation aufweisen, was eine längere Lebensdauer der Module von bis zu 30 Jahren garantiert.Außerdem wird eine breite Palette von Schindelmodulen bis zu 420 Wp und kompakten Halbzellen M10 (unter 2 m2) bis zu 415 Wp gezeigt, die in den Ausführungen ultra-schwarz, weiße Rückseitenfolie/Silberrahmen und weiße Rückseitenfolie/schwarzer Rahmen erhältlich sind. AEG Schindelmodule zeichnen sich durch ihr optimiertes Design und ihr hochwertiges schwarzes Erscheinungsbild aus - eine perfekte Lösung für ästhetisch anspruchsvolle Wohnanlagen.Die strengen Qualitätskontrollen, die jedes AEG-Solarmodul während der Produktion und vor dem Versand durchläuft, gewährleisten ein Höchstmaß an technischer Zuverlässigkeit und ein perfektes optisches Erscheinungsbild. So kann Solar Solutions mit gutem Gewissen erweiterte Produktgarantien anbieten, die bei Bedarf, neben einer umfassenden Leistungsgarantie, bis zu 30 Jahre abdecken können.Auf der Wechselrichterseite bringt Intersolar die neuen Hochstrom-Wechselrichterserien AS-IR12 und AS-IC12 auf den Markt. Sie wurden entwickelt, um den neuesten Innovationen im Hinblick auf die ständig steigenden Leistungen und Ströme der großformatigen Solarmodule gerecht zu werden und so eine größere Planungsflexibilität zu ermöglichen, ohne auf die Kompaktheit und das Design der Produkte zu verzichten.Abgerundet wird das Angebot durch AEG Hybrid-Wechselrichter und die dazu passende Hochvolt-batterie bis 15 kW. Zur flexiblen Kapazitätserweiterung von Energiespeichern ermöglichen unsere Systeme dem Endverbraucher, zusätzliche Speichermodule hinzuzufügen, um größere und flexiblere Speicherlösungen zu schaffen, sowohl zu Hause als auch in gewerblichen Anlagen."Wir wollen die Erwartungen immer wieder übertreffen", sagt Stuart Brannigan, Business Development Director der Solar Solutions Group. "Unser Ansatz 'ein Zuhause, eine Marke' ist einzigartig auf dem Markt. Wir glauben, dass eine vertrauenswürdige Qualitätsmarke wie AEG - eine Marke, die die Endkunden wirklich erkennen und vertrauen - mehr und mehr Kunden dazu inspirieren kann, sich für Solarenergie zu entscheiden, und dies auch tuen. Dieser völlig andere, ganzheitliche Ansatz bietet den Endkunden und damit auch den Installateuren und Händlern zusätzliche Sicherheit. Wir laden daher gleichgesinnte Partner und Kunden herzlich ein, unseren Stand auf der A3.171 zu besuchen und freuen uns auf die Anbahnung neuer Projekte und Partnerschaften" - so Stuart Brannigan, Business Development Director der Solar Solutions Group.Solar Solutions GruppeSeit 2015 hilft Solar Solutions Kunden weltweit, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Gestützt auf ein Team mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Solarbranche und auf ein Netzwerk ausgewählter Partner in über 30 Ländern liefert Solar Solutions hochwertige Solarmodule, Wechselrichter und Energiespeicherlösungen mit der von der Electrolux-Gruppe in Lizenz vergebenen Premiummarke AEG. Die Marke AEG ist ein integraler Bestandteil der Energiegeschichte mit 130 Jahren technischer Tradition und 360° sauberen Energielösungen für Haushalte und Unternehmen weltweit. Mehr unter www.aeg-industrialsolar.deÜber AEGWir sind AEG. Unser Anspruch ist es, deine Erwartungen an Haushaltsgeräte zu übertreffen und die Grenzen des Alltags neu zu definieren. Seit unseren Anfängen 1887 in Berlin setzen wir neue Maßstäbe, damit du dich nicht mit "gut genug" zufrieden geben musst. Bei unseren Innovationen für dein Zuhause gehen wir keine Kompromisse ein. Denn wir sind überzeugt, dass du ganz nach deinen eigenen Überzeugungen leben solltest: mit weiter gedachten Technologien, die mit der Umwelt im Einklang stehen und das Leben besser machen. AEG gehört zu Electrolux, einem weltweit führenden Haushaltsgerätehersteller, der jedes Jahr rund 60 Millionen Haushaltsprodukte in etwa 120 Märkten verkauft. Im Jahr 2022 erwirtschaftete Electrolux einen Umsatz von 135 Milliarden SEK und beschäftigte weltweit 51.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen findest du unter www.electroluxgroup.com