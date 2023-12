AECI Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Chemikalienfirma Aeci schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit 6,39 % im Vergleich zu 5,32 % beträgt der Unterschied 1,06 Prozentpunkte, was die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" einstuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurden über Aeci hauptsächlich negative Meinungen geäußert. An drei Tagen war die Stimmung "rot", während positive Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An einem Tag zeigten sich die Anleger größtenteils neutral. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominierten negative Themen, was heute zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Aktie führt.

Die technische Analyse, insbesondere der Relative Strength-Index (RSI), weist derzeit für Aeci einen Wert von 63,95 auf, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 54 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch verkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung. Die Intensität der Diskussionen über Aeci war unwesentlich mehr oder weniger als normal, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating der Aktie führt.

Insgesamt erhält Aeci aufgrund der Dividendenpolitik ein "Gut"-Rating, während das Anleger-Sentiment sowie der RSI und das allgemeine Sentiment zu einer "Schlecht"- bzw. "Neutral"-Einstufung führen.