AECI Aktie: Was kann da noch kommen?

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Aeci diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussion war an drei Tagen von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer neutralen Stimmung führte.

Eine präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien lassen sich anhand von wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz ziehen. Bei Aeci konnten in den vergangenen vier Wochen jedoch keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird.

Mit einer Dividendenrendite von 7,53 Prozent hat Aeci momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 5,49%. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) der Aeci-Aktie liegt bei 41 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (62,22) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Aeci.