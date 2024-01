AECI Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Aktie von Aeci wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,89 bewertet, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Chemiebranche (KGV von 102,44) eine Unterbewertung um 92 Prozent darstellt. Dies deutet laut fundamentalen Analysen auf eine positive Bewertung hin.

Die Stimmung und das Buzz in der Internet-Kommunikation zeigen kaum Veränderungen in den letzten Wochen, weshalb die Aktie von Aeci eine neutrale Bewertung erhält. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung vorliegt.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 50, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und eine neutrale Bewertung ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 48 und zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung an.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Aeci in verschiedenen Analysen insgesamt eine neutrale Bewertung.