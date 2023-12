AECI Aktie: Keine Panik!

Die Aeci-Aktie notiert derzeit bei 4,96 EUR, was einem Abstand von -4,62 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei +4,86 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Aeci-Aktie aktuell mit einem Wert von 63,95 weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren Einstufung als "Neutral" führt. Auch bei Ausdehnung der Betrachtungszeit auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 54, was ebenfalls darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit auch hier eine Einstufung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien und zeigt, dass über Aeci in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen rot, während positive Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen waren es überwiegend negative Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Aeci derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Chemikalien, nämlich 6,39 % im Vergleich zu 5,32 %. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".