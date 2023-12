AECI Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Aktie von Aeci bietet aktuell eine attraktive Dividendenrendite von 6,39 %, was einen Mehrertrag von 1,12 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt der Chemikalienbranche bedeutet. Diese höheren Dividendenzahlungen lassen die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Gut" bewerten.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aeci-Aktie zeigt einen Wert von 36 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 53,59 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf dem RSI.

Das Anleger-Sentiment für Aeci war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Kommunikation über Aeci in den sozialen Medien zeigt keine eindeutige Veränderung und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung des Unternehmens.

Insgesamt erhält die Aktie von Aeci somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der Dividendenrendite, des RSI, des Anleger-Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien.