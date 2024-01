AECI Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Aeci-Aktie bietet derzeit eine attraktive Dividendenrendite von 6,39 Prozent, was 1,6 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Chemikalien" weist im Vergleich eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4 Prozent auf. Aufgrund dieser Kennzahl wird die Aktie als lukratives Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen einen Wert von 50, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, weist mit einem Wert von 48 auf eine neutrale Einstufung hin. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aeci-Aktie bei 4,76 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 5,1 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +7,14 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist hingegen einen Stand von 5,18 EUR auf, was einer Distanz von -1,54 Prozent entspricht und somit zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".