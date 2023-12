Data#3 Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Anlegern sagt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Data#-Aktie beträgt aktuell 27, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt, dass Data# überverkauft ist, weshalb die Aktie auch hier eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs beläuft sich dieser für die Data# auf 7,31 AUD, während die Aktie selbst einen Kurs von 8,26 AUD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen positive Werte, was zu einer Gesamtnote von "Gut" führt.

Die Bewertung der Aktienkurse lässt sich nicht nur anhand von Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse von Data# auf sozialen Plattformen hat ergeben, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde positiv war, was zu einer "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung führt.

Die Analyse von starken positiven oder negativen Ausschlägen in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Data# in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.

