AD Pepper Media Aktie: Was noch aussteht!

Die Ad Pepper Media verzeichnet derzeit einen Kurs von 2,26 EUR, was einem Abstand von -3 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Daraus ergibt sich eine kurzfristige Einschätzung von "Neutral". Über die letzten 200 Tage hinweg beträgt die Distanz zum GD200 ebenfalls -3 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie über beide Zeiträume führt.

In den letzten zwei Wochen haben vor allem private Anleger in sozialen Medien eine besonders positive Meinung zu Ad Pepper Media geäußert. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Zudem wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt und somit eine "Gut"-Einstufung zur Folge hat.

Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt keine bedeutende Tendenz in der Anlegerstimmung im letzten Monat, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Ad Pepper Media liegt derzeit bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 58,54 ebenfalls keine Anzeichen von Über- oder Unterbewertung, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält das Ad Pepper Media-Wertpapier daher durchweg eine "Neutral"-Bewertung in den verschiedenen analysierten Bereichen.