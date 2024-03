AD Pepper Media Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die technische Analyse der Ad Pepper Media-Aktie zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers mithilfe des gleitenden Durchschnitts betrachtet werden kann. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt bei 2,32 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 1,94 EUR liegt, was einer Abweichung von -16,38 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 2,21 EUR, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -12,22 Prozent darunter, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Ad Pepper Media-Aktie beträgt aktuell 51,92, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein RSI von 59, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Ad Pepper Media festgestellt werden. Sowohl die Stimmung in den sozialen Medien als auch die Veränderung der Anzahl der Beiträge werden daher mit "Neutral" bewertet.

Die Analyse der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen zeigt, dass diese überwiegend negativ waren und dass in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Stimmung hinsichtlich Ad Pepper Media als "Neutral" eingestuft.