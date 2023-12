AD Pepper Media Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Ad Pepper Media hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung verzeichnet und liegt derzeit 9,42 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +5,17 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht positiv bewertet.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass die Ad Pepper Media weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 liegen im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in diesem Abschnitt führt.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation und in den sozialen Medien hat sich für Ad Pepper Media in den vergangenen Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Auch die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird als neutral eingestuft. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.