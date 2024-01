AD Pepper Media Aktie: Alles völlig egal!

Die Stimmung unter Anlegern zu Ad Pepper Media ist neutral, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden weder positive noch negative Ausschläge festgestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die Anleger interessierten. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ad Pepper Media-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2,33 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,44 EUR liegt, was einem Unterschied von +4,72 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (2,25 EUR) liegt der letzte Schlusskurs darüber (+8,44 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ad Pepper Media-Aktie zeigt einen Wert von 20, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Beim Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (38,1) ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Ad Pepper Media.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktie von Ad Pepper Media eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit erhält die Aktie basierend auf dem langfristigen Stimmungsbild die Note "Neutral".