ADX Energy Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Der Relative Stärke Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Adx Energy-Aktie liegt bei 59, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Wenn wir den 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis vergleichen (61,17), stellt sich heraus, dass die Aktie auch auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung erhält. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Adx Energy.

In Bezug auf Sentiment und Buzz lässt sich sagen, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkannt werden können. Die Stimmung für Adx Energy hat sich jedoch in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, weshalb die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität rund um Adx Energy gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin, weshalb Adx Energy dafür eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Des Weiteren lassen sich Aktienkurse neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Adx Energy auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen, weshalb die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral" erhält. Somit wird Adx Energy hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Abschließend betrachtet die technische Analyse den aktuellen Kurs der Adx Energy-Aktie von 0,092 AUD, der mit +15 Prozent Entfernung vom GD200 (0,08 AUD) ein "Gut"-Signal darstellt. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 0,11 AUD auf, was ein "Schlecht"-Signal darstellt, da der Abstand -16,36 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Adx Energy-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.