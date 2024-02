ADX Energy Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die Stimmung und das Interesse an Adx Energy wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Die Anzahl der Diskussionen im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für Adx Energy in diesem Bereich.

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Adx Energy diskutiert, und an 11 Tagen überwogen die positiven Themen. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt insgesamt eine "Gut"-Bewertung für Adx Energy.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Adx Energy als Neutral-Titel einzustufen. Für den RSI7 ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung und für den RSI25 eine "Neutral"-Einstufung, was zu einem Gesamtranking "Neutral" führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Adx Energy-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der aktuelle Schlusskurs um +16,67 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auf kurzfristigerer Analysebasis ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt. Insgesamt erhält die Adx Energy-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.